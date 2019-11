10000 आदिवासियों पर देशद्रोह मामले पर भड़के राहुल गांधी, मीडिया को बताया बिका हुआ

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। झारखंड के खूंटी जिले में 10000 आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह से 14 अलग-अलग एफआईआर में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा क्या कोई सरकार 10000 आदिवासियों के खिलाफ कठोर देशद्रोह का मामला दर्ज कर सकती है। जो आदिवासी सरकार के दमन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से 10000 आदिवासियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया उसके बाद देशभर के लोगों की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए था और मीडिया में तूफान आना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने हमारी बिकी हुई मीडिया शायद अपनी आवाज खो चुकी है। क्या बतौर नागरिक हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं।स्क्रॉल की खबर के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले में पथलगाड़ी आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से 10000 आदिवासियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

यह केस 2017-18 में दर्ज किया गया था। खबर में कहा गया है कि हमारे पास 14 एफआईआर की जानकारी है जिसमे 10000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अगर इससे अधिक एफआईआर दर्ज हुई है तो देशद्रोह के मामलों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस देशद्रोह के मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसकी एक प्रति झारखंड सरकार और पुलिस विभाग को दी गई है। इस याचिका पर पहली सुनवाई अभी होनी बाकी है।

That any Govt. could slam the draconian "sedition" law on 10,000 Adivasis, fighting against state oppression, should have shocked the conscience of our nation & raised a media storm.

But it hasn’t.

Our “sold out”media may have lost its voice; as citizens can we afford to? https://t.co/W7zTd7TOYN