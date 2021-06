तेलंगाना के वित्त मंत्री के काफिले की कार हुईं हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे टी हरीश राव

Hyderabad

oi-Love Gaur

हैदराबाद, जून 21: तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव के काफिले की दो कारें रविवार (20 जून ) शाम सिद्दीपेट से हैदराबाद जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस सड़क हादसे में मंत्री राव बाल-बाल बचे हैं। इस रोड एक्सीडेंट में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं।

जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री हरीश राव के क्षेत्र सिद्दिपेट में मुख्यमंत्री केसीआर का एक प्रोग्राम था। उन्होंने सिद्दिपेट में नया कलेक्टर ऑफिर, एसपी और विधायक कैम्प ऑफिस का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के बाद सिद्दिपेट से मुख्यमंत्री चले गए। वहीं वित्त मंत्री जिला मुख्यालय से हैदाराबाद की ओर आ रहे थे।



