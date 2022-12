Himachal: परिणाम से पहले कांग्रेस में जश्न, कार्यकर्ताओं का कराया जा रहा मुंह मीठा

​शिमला में कांग्रेस पार्टी में जश्न का महौल बना है। पार्टी कार्यलय से लेकर प्रत्याशियों के आवास पर कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। मुंह मीठा कराया जा रहा है। कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं।

Himachal Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Himachal pradesh election result 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस को 40 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस में जश्न का महौल बन गया हैं। पार्टी कार्यालय से लेकर मतगणना स्थल और प्रत्याशियों के आवासों पर जश्न शुरु हो गया है। यहां कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठायां खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं।

हिमाचल कांग्रेस में मतगणना के फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही जीत जैसा जश्न शुरु हो गया है। जगह-जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पार्टी कार्यालय में एक-दूसरे को बधाइयां देन का सिलसिला शुरु हो गया है। मतगणना के शुमरुआती रुझान में दोपहर तक कांग्रेस को 38 से 40 सीटों पर बढ़त दिख रही है। जबकि प्रमुख पार्टी बीजेपी महज 27 सीटों पर आगे चल रही है। सत्तारुढ़ पार्टी भाजपा के पिछड़ने के कारण कांग्रेस में उत्साह बन गया है। यहां बदलाव का स्पष्ट संकेत मतदाताओं ने ईवीएम में ​दिया है।

कुल 68 सीटों में से कांग्रेस को 40 पर बढ़त

An atmosphere of celebration has been created in the Congress party in Shimla. From the party office to the residence of the candidates, sweets are being fed to the workers. The mouth is being sweetened. The workers are seen immersed in the celebration.