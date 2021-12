हिमाचल प्रदेश: बर्फबारी के कारण फंसे 150 पर्यटक, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू

Himachal Pradesh

oi-Anuj Shrivastava

नई दिल्ली, 27 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का लुफ्त उठाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानी वहां का रूख कर रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के शुरू होने पर रविवार को अचानक मौसम ने करवट ली और धार्मिक स्थल पराशर में करीब एक फीट तक बर्फबारी हुई। जिसकी वजह से उत्साह से भरे पर्यटक के चेहरों पर मायूसी छा गई क्योंकि बर्फबारी होने के कारण करीब 150 पर्यटक पराशर में फंस गए।

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पराशर झील से 40 वाहनों और लगभग 150 लोगों को बचाया है। उन्होंने कहा कि यह सभी लोग बर्फबारी के कारण फंस गए थे। जिन्हें रात को सर्च ऑपरेशन की मदद से बचाया गया है।

Himachal Pradesh Police has rescued 40 vehicles and around 150 persons from Prashar lake who had been stuck due to snow in the region. These people were rescued after 12 hours of operation last night: Shalini Agnihotri, SP Mandi

(Photo source: Himachal Pradesh Police) pic.twitter.com/oScRe2WhcT