झज्जर में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के आने पर किसान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प- VIDEO

झज्जर। झज्जर जिले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम से पहले किसान संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां तैनात पुलिसकर्मियों से प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने वाले प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं, भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। पुलिसकर्मियों से उनकी खूब धक्का-मुक्की हुई। दोनों तरफ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध करने जुटे किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि, बेमौसम बारिश से हमारी फसलें बर्बाद हो गईं। हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। सरकार हमें आर्थिक मदद देने के बजाए अपने कार्यक्रम कर रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "ऐसे समय में जबकि बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, तो उपमुख्यमंत्री हमसे मिलने के बजाए यहां अपना कार्यक्रम करने आ रहे हैं। इसलिए हम यहां प्रदर्शन करने आए हैं।

