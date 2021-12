कैसे 'ब्रांड' बन चुके हैं हरियाणा के मुर्रा भैंसे, इन करोड़पति भैंसों के बारे में जानिए

Haryana

जींद, 26 दिसंबर: हरियाणा के मुर्रा भैंसे अब दुनियाभर में लोकप्रिय हो चुके हैं। इनकी नस्ल के दीवानों की भरमार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है इनकी सुंदरता और इनके वीर्य की गुणवत्ता। अभी हरियाणा के जींद के एक ऐसे ही एक भैंसे ने हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय खिताब अर्जित किया है। इस भैंसे का नाम है रुश्तम, जिसने फिलहाल लोकप्रियता में बाकी सभी फेमस भैसों को पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक रुश्तम की कीमत 11 करोड़ रुपए लगाई गई है। भैंसे की इतनी ऊंची कीमत का यह कोई पहला मामला नहीं है, एक बार सुल्तान नाम के भैंसे की भी 21 करोड़ रुपये कीमत दी जा रही थी, हालांकि उसके मालिक ने उसे बेचने से साफ मना कर दिया था।

Murrah buffaloes have become a brand of Haryana, their demand is coming from all over the country, Rushtam's bid was Rs 11 crore