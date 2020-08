हरियाणा में वीकेंड का लॉकडाउन हटा, अब सोमवार-मंगलवार को बंद रहेंगे बाजार और दफ्तर

Haryana

oi-Vijay

चंडीगढ़। हरियाणा में अब शनिवार और रविवार को बाजार या दफ्तर खुलने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां शहरी इलाकों में मॉल बाजार या दफ्तरों को सोमवार एवं मंगलवार के दिन बंद रखा जाएगा। यह आदेश आज राज्य सरकार ने जारी किए हैं।इससे पहले राज्य सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया था।

To contain further spread of #COVID19 in Haryana, shopping malls & shops, except those dealing with essential goods & services, will remain closed on Monday & Tuesday in urban areas. There is no bar on the opening of shops & shopping malls on Saturday & Sunday: Govt of Haryana pic.twitter.com/mTBwKD6eqw