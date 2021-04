असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन, पीएम मोदी और सीएम सोनोवाल ने जताया दुख

Guwahati

oi-Love Gaur

गुवाहाटी, 18 अप्रैल: असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का आज गुवाहाटी के अस्पताल में निधन हो गया है। पूर्व सीएम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए असम की सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व सीएम लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते वो गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल मे भर्ती थे, जहां रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। भूमिधर बर्मन 91 वर्ष के थे। वो दो बार छोटे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे।

वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएमओ की ओर से जारी ट्वीट में शोक जताते हुए पीएम ने लिखा कि पूर्व सीएम एवं वरिष्ठ नेता भूमिधर बर्मन के निधन से दुखी हूं। इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं।

Anguished by the passing away of former Assam CM and senior politician, Shri Bhumidhar Barman. My thoughts are with his family and supporters in this hour of grief: PM @narendramodi

साथ ही असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अपने शोक व्यक्त करते हुए सीएम ने लिखा कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. भूमिधर बर्मन के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ।इसके साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिजनों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी भी व्यक्त की।

Saddened to learn about the demise of former Chief Minister of Assam Dr. Bhumidhar Barman.

My sincere condolences to his bereaved family members and well-wishers. Om shanti. pic.twitter.com/Zj1SkRPZ1Y