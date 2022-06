गुजरात में हार्दिक पटेल क्यों बन गए BJP की मजबूरी ? जानिए

Gujarat

अहमदबाद, 1 जून: गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी का कमल थाम सकते हैं। गुजरात प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता यग्नेश दवे इसकी पुष्टि कर चुके हैं। भाजपा में आने से पहले ही हार्दिक पटेल अपनी नई राजनीति का संकेत लगातार दे रहे थे। वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसमें उनकी मुकदमों को लेकर अपनी मजबूरी हो सकती है तो बीजेपी भी इसके लिए तैयार हुई है, तो चुनावी साल में उसकी भी अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल को लाकर भारतीय जनता पार्टी प्रभावी पाटीदार समाज में अपनी मौजूदगी और सशक्त करना चाहती है तो साथ ही साथ युवा मतदाताओं को भी इधर-उधर खिसकने से रोकने में उनकी सहायता लेना चाहती है।

English summary

Hardik Patel can play the role of a game changer for BJP in Gujarat elections. The party has put a lot of hope from him regarding Patidar and young voters