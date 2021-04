VIDEO: भारत आए 3 और राफेल लड़ाकू विमान गुजरात के एयरबेस पर उतरे, कैसा है पहला स्क्वाड्रन जानिए

Gujarat

जामनगर। फ्रांस में बने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल का चौथा बैच भारत पहुंच गया है। इस बैच के 3 राफेल की बीती रात गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग हुई। इससे पहले तीन बैच में 11 राफेल भारत को मिल चुके थे। अब इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जबकि, कुल 36 विमान भारत को मिलने हैं। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया कि, फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना कहीं रुके तीनों राफेल भारत पहुंचे। रास्ते में यूएई की मदद से इनमें एयर-टु-एयर री-फ्यूलिंग कराई गई। अभी इसी महीने के दूसरे हफ्ते में 7 और राफेल आ सकते हैं। उसके बाद राफेल का ट्रेनर वर्जन भी भारत आएगा।

Rafales were refueled in-flight by UAE Air Force tankers. This marks yet another milestone in the strong relationship between the two Air Forces.

