Statue of Unity:झील से अबतक हटाए गए 194 मगरमच्छ, जानिए क्यों किया जा रहा है ऐसा

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अहमदाबाद, 5 जुलाई: गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू आफ यूनिटी के पास की पंचमुली झील से अबतक 194 मगरमच्छों को निकाल कर गांधीनगर और गोधरा शिफ्ट किया जा चुका है। यह काम पिछले दो वर्षों से ज्यादा वक्त से चल रहा है; और अनुमानों के मुताबिक उस झील में अभी भी बड़ी संख्या में मगरमच्छों का डेरा है। यह काम स्टैच्यू आफ यूनिटी पहुंचने वाले सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं वह पंचमुली झील में भी बोटिंग करना चाहते हैं। लेकिन, मगरमच्छों की मौजूदगी के चलते प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।

English summary

In Gujarat, the work to relocate crocodiles from the lake near the Statue of Unity continues, so far 194 sent to Gandhinagar and Godhra