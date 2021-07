गुजरात में 119 दिन बाद कोरोना से एक भी मौत नहीं, लगातार 10वें दिन 100 से कम नए मरीज मिले

Gujarat

oi-Vijay

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात में कोरोना से हजारों लोगों की जानें गईं। अब तक लाखों मरीज मिले। मगर, 119 दिन बाद यहां राहत की बड़ी खबर आई। खबर यह कि, बीते 24 घंटों के दरम्यान कोरोना से प्रदेश में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। वहीं, नए कोरोना मरीज मिलने की दर भी काफी कम हो गई है। दूसरी लहर में यहां लगातार 10वें दिन एक दिन में 100 से कम नए मरीज पाए गए हैं।

English summary

Not a single death reported due to covid 19 in Gujarat after 119 days, less than 100 new patients were found for the 10th consecutive day