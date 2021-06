गुजरात: ढाई महीने बाद पहली बार 1415 से कम कोरोना मरीज मिले, लगातार 29वें दिन ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा

Gujarat

oi-Vijay

अहमदाबाद। गुजरात सरकार का कहना है कि, प्रदेश में पिछले एक माह से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि, ढाई माह बाद पहली बार 1415 से कम नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले 19 मार्च को इतने मरीज पाए गए थे। वहीं, कोरोना को मात देने वालों की संख्या नए मिल रहे मरीजों की तुलना में अब काफी ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में जहां 1333 नए मामले दर्ज हुए। वहीं, लगातार दूसरे दिन 4098 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज हुए।

English summary

In Gujarat, the number of new patients decrease since last month, for the first time 1333 patients were found, 4098 were discharged.