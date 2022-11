Gujarat Election: राघव चड्ढा ने BJP पर लगाया प्रत्याशी को अगवा करने का आरोप, कहा-'यह लोकतंत्र की हत्या'

Gujarat

गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग दो चरण में 1 और 5 दिसंबर को होगी। जैसै-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। वैसे-वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या और उम्मीदवार के अगवा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सूरत पूर्व सीट से हमारे उम्मीदवार कंचन जरीवाला को भाजपा ने अगवा कर लिया है। पहले भाजपा ने उनके नामांकन पत्र को खारिज कराने का प्रयास किया था, वहीं जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उम्मीदवारी वापस लेने के लिए मजबूर किया और अब उनका अपहरण कर लिया। कंजन बीती रात से ही लापता हैं।

Murder of democracy!

Our candidate Kanchan Jariwala from Surat East seat has been kidnapped by BJP.

First BJP unsuccessfully tried to get his nomination papers rejected, then coerced him to withdraw his candidature and now kidnapped him. He is missing since last afternoon. pic.twitter.com/SWpOEjSG59