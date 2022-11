गुजरात चुनाव 2022: गुजरात में पाटीदार इस बार किस पार्टी को देने जा रहे हैं समर्थन ? जानिए

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Assembly Alections 2022: गुजरात का चुनावी इतिहास बताता है कि इसमें पाटीदार समाज हमेशा से अहम रोल निभाता आया है। शुरू से यह समाज कृषि क्षेत्र में अपनी धाक जमाए था, अब प्रदेश की अर्थव्यस्था से लेकर राजनीति तक में इसका दबदबा है। गुजरात की सत्ता में जबसे भारतीय जनता पार्टी आई है, उसका सबसे बुरा प्रदर्शन पांच साल पहले हुआ था। क्योंकि, तब पाटीदारों का एक बड़ा वर्ग उससे पाटीदार आंदोलन की वजह से काफी नाराज हो गया था। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन, इस बार कांग्रेस उस तरह से अबतक मैदान में नजर आ रही है और ऊपर से आम आदमी पार्टी ने समीकरण बदलने का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या बीजेपी वापस पाटीदारों को पूरी तरह से अपने साथ ला पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा खेल करने वाली है?

English summary

Gujarat assembly elections:The vote of the Patidar community will be very important. But, this time the Patidar community is not angry with the BJP. In such a situation, there is a possibility that BJP will get more support from them