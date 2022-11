Gujarat Election 2022: मोरबी में चुनाव प्रचार से क्यों भाग रहे हैं उम्मीदवार ? BJP प्रत्याशी का जानिए हाल

Gujarat

Anjan Kumar Chaudhary

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022: गुजरात में मोरबी विधानसभा सीट पर पहले ही चरण में चुनाव होना है। नामांकन का काम सोमवार को ही खत्म हो चुका है। लेकिन, कोई भी दल हो, उसका उम्मीदवार फिलहाल वहां चुनाव प्रचार करने से कन्नी काटता नजर आ रहा है। यहां से भाजपा ने अपने सीटिंग विधायक का टिकट काटकर अपने पांच बार के पूर्व विधायक को टिकट दिया है। बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया का मोरबी हादसे के बाद मच्छु नदी में कूदकर लोगों की जान बचाने की कोशिशों का वीडियो खुब वायरल हुआ था। आइए जानते हैं कि वहां किसी भी दल का प्रत्याशी अभी प्रचार क्यों नहीं शुरू कर पाया है और नदी में कूदने वाले भाजपा प्रत्याशी का चुनाव मैदान में क्या हाल है?

Gujarat Election 2022:The candidates are avoiding campaigning due to the collapse of the Morbi bridge. The crowd did not even gather in the nomination. BJP candidate expects his support