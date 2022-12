गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस और AAP पर कैसे भारी पड़ी बीजेपी? जानिए

गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचार अभियान से लेकर बूथ मैनजमेंट तक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाए रखी है। उसका सोशल मीडिया अभियान भी बाकियों के मुकाबले जबर्दस्त रहा है।

Gujarat election 2022:Bharatiya Janata Party has been at the forefront of the campaign. From booth management to social media,has maintained an edge over Congress and Aam Aadmi Party