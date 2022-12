Gujarat Election 2022: बीजेपी के 45 नए चेहरों में 43 जीते, हारे कौन ? जानिए

गुजरात चुनाव में इस बार भाजपा ने 99 विधायकों में से 45 की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा था। उनमें से 43 को सफलता मिली है। सिर्फ दो सीटों पर पार्टी हारी है और उनकी कहानी भी दिलचस्प है।

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के गुजरात चुनाव में बहुत बड़ा दांव खेला था। पार्टी ने अपने लगभग आधे उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया। उनकी जगह नए चेहरों को लाई। उनमें से दो को छोड़कर बाकी सारे जीतने में सफल रहे। पार्टी को जिन दो सीटों पर हार मिली उसकी भी कहानी काफी दिलचस्प है। एक पर जो निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, वह भाजपा के पास टिकट भी मांगने आया था। लेकिन, पार्टी ने उसे लौटा दिया। दूसरी सीट पर आम आदमी पार्टी को बहुत ही मामूली अंतर से जीत मिली है। गुजरात में भाजपा इस बार उन इलाकों में भी भारी मतों से जीती है, जहां आजतक उसका खाता भी नहीं खुला था। इस प्रचंड जीत में उसकी सीटिंग विधायकों का टिकट काटने की रणनीति ने भी बड़ी भूमिका निभाई है।

English summary

Gujarat Election 2022:the BJP had fielded 45 new faces, out of which only two have lost the elections, Botad and Waghotia