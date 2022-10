Gujarat Chunav 2022: गुजरात में मछुआरों के लिए राहत का ऐलान, भाजपा को मिलेगा कितना फायदा ?

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat assembly elections 2022: गुजरात में दिवाली से ठीक पहले सरकार ने मछुआरा समाज को खुश करने की बड़ी कोशिश की है। उनकी कई ऐसी लंबित मांगों को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसके चलते भाजपा सरकार से उनका मोहभंग होना शुरू हो गया था। विपक्ष का कहना है कि मछुआरा समाज भाजपा सरकार की ओर से आखिरी वक्त में किए गए चुनावी ऐलानों की चाल समझता है, लेकिन बीजेपी से जुड़े मछुआरा समाज के नेताओं की राय अलग है। आइए जानते हैं कि बीजेपी सरकार के लिए चुनावों के ऐलान से ठीक पहले ये घोषणाएं क्यों जरूरी हो गई थी।

English summary

the government made several announcements for the fishermen before the Gujarat elections. There is some kind of relief given on buying petrol, diesel and kerosene.