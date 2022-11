BJP CEC Meeting: गुजरात के पूर्व CM रूपाणी और डिप्टी CM नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे चुनाव

Gujarat

Gujarat Elections 2022: अगले महीने गुजरात विधानसभा चुनाव का मतदान होगा। इस बार सत्तारूढ भाजपा सभी सीटों पर कई नए उम्मीदवारों के साथ ताल ठोंक रही है। हालांकि, कई पुराने चेहरे किनारे हो गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके विजय रूपाणी और पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज खुद बताया कि, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा- 'मैंने सभी के सहयोग से 5 साल सीएम के रूप में काम किया है। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली को अवगत करा दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे।'

इसी तरह गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी चुनाव न लड़ने की बात मानी। उन्होंने कहा कि, हम आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक हुई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने हिस्सा लिया। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर फैसले लिए गए। एक नेता ने बताया कि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और अन्य पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे। वहीं, तय हुआ कि कौन चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा के नेता प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा कि,पार्टी द्वारा मुझे जो काम सौंपा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में सहर्ष स्वीकार करूंगा।

I'm MLA of Vatva Assembly seat. I've been given a great opportunity by party to work as an MLA four times and also as a minister in the state cabinet. I do not voluntarily wish to contest in the next assembly elections 2022: Pradipsinh Jadeja, BJP#GujaratElections

