PM Modi met Major Amit: कारगिल में जवानों की हौसला-अफजाई, 22 साल बाद मोदी की फिर एक भेंट

Gujarat

oi-Vijay

Diwali 2022 Narendra Modi in Kargil: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने देश के सबसे उत्‍तरी राज्‍य लद्दाख पहुंचे। यहां उन्‍होंने सेना के जवानों के बीच भाषण दिया। मोदी ने कहा- दिवाली का मतलब है- आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आंतक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं।'

जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बड़े सैन्‍य अधिकारियों से मुलाकात भी की। आज मोदी कारगिल में मेजर अमित से भी मिले, जिनसे वह पहले नवंबर 2001 में गुजरात के बलाचडी में एक सैनिक स्कूल में मिले थे। मोदी के हाथ में एक पुरानी तस्‍वीर नजर आ रही थी, जो कि मेजर अमित की ही थी। न्‍यूज एजेंसी ने मोदी की मेजर अमित से हालिया मुलाकात की तस्‍वीर भी साझा की है। सैन्‍य अधिकारियों से मिलते हुए मोदी ने कहा, 'मेरे लिए तो वर्षों-वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब हैं। मेरी दीपावली की मिठास आप के बीच बढ़ जाती है, मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पद प्रशस्त करता है।'

#WATCH | "Our Army in Kargil crushed the fountainhead of terror & people, till date, remember the Diwali of victory the country celebrated," says Prime Minister Narendra Modi, in an interaction with the members of the Armed Forces in Kargil

(Source: DD) pic.twitter.com/gLwWG1j7sU