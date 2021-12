'गोवा को भगवान ही बचाए', TMC के चुनावी वादे का कांग्रेस नेता चिदंबरम ने उड़ाया मजाक

Goa

नई दिल्ली, 12 दिसंबर: गोवा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने गोवा में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और रोजगार और महिलाओं के लिए कई वादे किए है तो दूसरी तरफ गोवा के रण में उतर चुकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने महिलाओं के लिए सीधे कैश ट्रांसफर सिस्टम की घोषणा की है। वहीं टीएमसी के इस चुनावी वादे का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मजाक बनाते बनाते हुए कहा कि गोवा को भगवान ही बचाए!

दरअसल, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शनिवार को कहा कि गृह लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत अगर उनकी पार्टी गोवा की सत्ता में आती है, तो महंगाई से लड़ने के लिए हर महीने हर घर से एक महिला को 5,000 रुपए की आय की गारंटी दी जाएगी। इस घोषणा पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए टीएमसी पर तंज कसा है।

It is a “small” sum for the State of Goa that had an outstanding debt of Rs. 23,473 crore at the end of March 2020.

God bless Goa! Or should it be God save Goa?