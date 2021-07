जेपी नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, मंगेश मंदिर के बाद पहुंचे तपोभूमि मठ

Goa

oi-Kapil Tiwari

पणजी, जुलाई 25। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा के दो दिवसीय दौरे पर हैं। नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। रविवार को जेपी नड्डा सबसे पहले पोंडा के मंगेश मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। इसके बाद जेपी नड्डा कुंडई में तपोभूमि मठ पहुंचे, यहां उन्होंने मठ के परिसर में एक पौधा भी लगाया। ये कार्यक्रम पार्टी यूनिट की तरफ से आयोजित किया गया।

Goa: BJP national president JP Nadda visits Tapobhumi Math and plants a sapling on its premises in Kundaim on the second day of his visit to the state pic.twitter.com/9aztplRQt0