दशक की सबसे भीषण तबाही से गुजर रहा है गोवा, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में करोड़ों रुपए की संपत्ति तबाह

Goa

oi-Kapil Tiwari

पणजी, जुलाई 24। गोवा में शुक्रवार को आई बारिश ने राज्य के अंदर भीषण तबाही मचाई है। हालांकि गोवा पर महाराष्ट्र में हो रही बारिश का भी असर पड़ा है। गोवा इन दिनों दशक की सबसे भीषण तबाही को देख रहा है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कई सड़कें, ब्रिज और घर पानी में डूब चुके हैं। यहां तक कि ट्रेन भी पटरी से उतर गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 400 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

गुरुवार से गोवा में हो रही है बारिश

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बीते गुरुवार को गोवा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन बाद में मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने गोवा में अगले तीन भारी बारिश का अनुमान जताया है।

Chief Minister @DrPramodPSawant inspected the areas flooded due to incessant rains in various parts of Bicholim Taluka today. CM directed the officials to provide immediate assistance to people in distress. 23 people in Harvalem have been rescued and brought to safety. pic.twitter.com/QT1FcAf62o