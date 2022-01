ट्विटर पर भिड़े चिदंबरम- केजरीवाल, 'AAP' चीफ बोले- रोना बंद कीजिए सर

Goa

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 17 जनवरी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है नाकि गोवा के लोगों की। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करके लिखा था कि मेरा आंकलन है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा में गैर भाजपा वोट को केवल खंडित करेगा, श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पुष्टि की गई है। गोवा में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। चिदंबरम के इस ट्वीट पर केजरीवाल ने पलटवार किया है।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा, सर रोना बंद कीजिए, हाय रे, मर गए रे, हमारे वोट काट दिए रे। गोवा के लोग वहीं वोट करेंगे जहां उन्हें उम्मीद दिखेगी। कांग्रेस भाजपा की उम्मीद है, गोवा के लोगों की नहीं। आपके 17 में से 15 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस इस बात की गारंटी दे रही है कि उसका हर वोट भाजपा को शिफ्ट हो। भाजपा को वोट देने का रास्ता कांग्रेस से सुरक्षित होकर जाता है। दोनों गौर करने वाली बात है कि गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव है और 10 मार्च में नतीजे आएंगे।

बता दें कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से गोवा में गठबंधन के लिए संपर्क किया था लेकिन कांग्रेस ने टीएमसी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गोवा में टीएमसी की इंचार्ज महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार और टीएमसी के साथ समन्वय नहीं हो पाने की वजह से महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब में काग्रेस के सामने चुनाव लड़ेगी, ऐसे में आप के लिए गोवा में कांग्रेस के साथ जाना सही विकल्प नहीं होता। बहरहाल देखने वाली बात है कि क्या आप और कांग्रेस के बीच तकरार के बीच गोवा में भाजपा को इसका कोई फायदा होगा।

सर, रोना बंद कीजिए- “हाय रे, मर गए रे, हमारे वोट काट दिए रे”

Goans will vote where they see hope

Cong is hope for BJP, not Goans.15 of ur 17 MLAs switched to BJP

Cong guarantee- every vote to Cong will be safely delivered to BJP. To vote BJP, route thro Cong for safe delivery https://t.co/tJ0cswgi74