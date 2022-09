गाजियाबाद: सिक्योरिटी एजेंसी बदलने को लेकर सोसायटी में बवाल, दो गुटों में चले लाठी-डंडे

Ghaziabad

oi-Rahul Goyal

गाजियाबाद, 30 सितंबर: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक हाई राइज सोसायटी में गुरुवार को सिक्योरिटी कंपनी बदलने को लेकर विवाद हो गया। बहस से शुरू हुआ यह विवाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट में तबदील हो गया और देखते ही देखती लात-घूंसे, लाठी-डंडे और बेल्टें चलने लगी। वहीं, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक की महागुन मेस्कॉट सोसायटी का है।

विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित इस सोसायटी में कुछ समय पहले एओए के चुनाव हुए थे। लेकिन, शिकायत के बाद इसे चुनाव को रद्द कर दिया गया और दोबारा चुनाव करवाने के लिए कहा गया था। जिस कारण विवाद चल रहा था। गुरुवार 29 सितंबर को सोसायटी में सिक्योरिटी चेंजिंग को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लात-घूंसे, लाठी-डंडे और बेल्टें चलने लगी। इतना ही नहीं, सोसायटी के कुछ गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाने की भी कोशिश की।

Clash at a housing society in UP's Ghaziabad after the newly elected Residents' welfare association (RWA) in the society moved to change the security agency against the wishes of old RWA.

Video via @sachingupta787 pic.twitter.com/LwJY33FXRG