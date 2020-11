गाजियाबाद के राजनगर में टहलता दिखा तेंदुआ, CCTV में हुआ कैद

Ghaziabad

oi-Rahul Goyal

गाजियाबाद। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। यहां राजनगर इलाके की एक रिहायशी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लोगों ने घरों के बाहर एक तेंदुआ टहलता देखा। रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए की तलाश में जुट गई। तो वहीं, इलाके में तेंदुआ घूमने की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

राजनगर के राजकुंज इलाके में जीडीए उपाध्यक्ष के आवास के पास मंगलवार (24 नवंबर) को एक तेंदुआ सड़क पर टहलता हुआ देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेंदुआ जीडीए उपाध्यक्ष के जनरेटर कक्ष में घुस गया। तभी वहां मौजूद एक कर्मी जब जनरेटर चालू करने गया, तभी तेंदुआ ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि, चीख सुनकर उसके सहकर्मी वहां पहुंच गए और तेंदुओं को लाठियों से पीटा, जिसके बाद वह पेड़ पर चढ़कर संस्थान के परिसर में घुस गया।

#Ghaziabad a wild cat probably fishing cat spotted by residents in posh area near gda vc residence in Rajnagar, team of forest officers on spot combing in nearby area, captured in cctv , residents of raj kunj area under threat @WWFINDIA @Uppolice @Benarasiyaa @PAWANKAUSHAL05 pic.twitter.com/BmihbilX6E