Yasin Malik Profile: कौन है धरती की जन्नत में नफरत की आग सुलगाने वाला आतंकी यासीन मलिक?

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 मई। 'टेरर फंडिंग' के लिए दोषी आतंकी यासीन मलिक की सजा पर आज NIA कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत इस मामले में दोपहर 3:30 बजे सजा सुनाएगी। आपको बता दें कि एनआइए ने कोर्ट से यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अब कोर्ट का क्या फैसला है,इस बात का पता तो कुछ देर में लग जाएगा लेकिन यहां आपको बताते हैं कश्मीर की आजादी की मांग करने वाला आतंक का सरगना आखिर 56 वर्षीय यासीन मलिक है कौन?

Qutub Minar: जानिए ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार के बारे में कुछ खास बातें

English summary

In a terror funding case, a Special NIA court is likely to pronounce the quantum of punishment awarded for Kashmiri separatist leader Yasin Malik. here is Yasin Malik profile in hindi.