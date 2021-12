पाकिस्तान: इस्लामिक जिहादियों की बर्बरता, हजारों की भीड़ ने श्रीलंकन मैनेजर को मारकर जलाया

Features

oi-Abhijat Shekhar

सियालकोट, दिसंबर 03: एक तरफ एक मुल्क के नाम पर पाकिस्तान नाकाम हो चुका है, तो दूसरी तरफ इस्लामिक जिहादी दिनों दिन क्रूरता की हदें पार कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में इस्लामिक जिहादियों की भीड़ ने श्रीलंका के एक नागरिक को पहले जमकर पीटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने पाकिस्तान के 'आंतकी' देश होने की बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है।

English summary

In Sialkot, Pakistan, a Sri Lankan citizen was beaten to death with sticks on charges of blasphemy and then his body was burnt by the mob.