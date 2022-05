Qutub Minar: जानिए ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार के बारे में कुछ खास बातें

Features

नई दिल्ली, 24 जुलाई। आज देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक कुतुब मीनार जबरदस्त सुर्खियों में है। मंगलवार को साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर में स्थापित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 'इस परिसर में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनवाई थी, मस्जिद परिसर पर बने चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं लेकिन हम वहां कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते हैं लेकिन हां हम वहां पूजा का अधिकार चाहते हैं।'

The Saket court in Delhi said it would pronounce its order in the Qutub Minar case on June 9. here is Read Some Interesting Facts about Qutb Minar.