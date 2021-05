Menstrual Hygiene Day: ये दाग अच्छे हैं....बदलनी है सोच

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 मई। आज 'विश्व मासिक धर्म दिवस' है। साल 2014 से 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैली मासिक धर्म सम्बन्धी गलत अवधारणा को दूर करना और महिलाओं और किशोरियों को महावारी प्रबंधन सम्बन्धी सही जानकारी देना है। एक आंकड़े के अनुसार आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा किशोरियां मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं जाती हैं, महिलाओं को आज भी इस मुद्दे पर बात करने में झिझक होती है जबकि आधे से ज्यादा को तो ये लगता है कि मासिक धर्म कोई अपराध है। ये आकंड़ें इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस चीज के प्रति अब लोगों की सोच बदल रही है, व्यापक स्तर पर भले ही ना हो, लेकिन फिर भी आज की लड़कियां, अब उन मुश्किल दिनों के बारे में अपनों के बीच में खुलकर बातें करनी लगी हैं।

English summary

As today’s Menstrual Hygiene Day (that’s 28 May), we figured that today would be the perfect day to explain why we keep talking about periods and why banging on about periods is so bloody important.