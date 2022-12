Shark Tank India: जानें किस शार्क की है करोड़ों की नेटवर्थ और कैसे खड़ा किया इतना बड़ा नेटवर्क

Shark Tank India: जानें किस शार्क की है करोड़ों की नेटवर्थ और कैसे खड़ा किया इतना बड़ा नेटवर्क

शार्क टैंक इंडिया एक अमेरिकी बिजनस रियलिटी शो का भारतीय संस्करण है। पहले सीजन की कामयाबी के बाद दूसरा सीजन जल्दी ही दर्शकों के लिए प्रसारित किया जायेगा।

Shark Tank India: शार्क टैंक इंडिया एक बिजनस रियलिटी शो हैं जो सोनी इंडिया पर प्रसारित किया जायेगा। शार्क टैंक भारत का पहला सीजन 20 दिसंबर 2021 से 4 फरवरी 2022 तक चला। इसमें नए उद्यमी अपने आईडिया एवं स्टार्टअप्स (startups) को निवेश अथवा फंडिंग के लिए एक निवेशक मंडल यानी शार्क टैंक के सामने रखते है। इस प्रक्रिया को पिच कहा जाता है।

क्या है दूसरे सीजन का सबसे बड़ा बदलाव

पिछले साल तक शार्क टैंक इंडिया भारतीय दर्शकों के लिए बिलकुल नया कांसेप्ट था जबकि यह शो अमेरिका में 2001 में ही शुरू हो गया था। अब तक यह 40 से अधिक देशों में प्रसारित हो चुका है। इस शो का निर्माण भारत में स्टूडियो नेक्स्ट कर रहा है। गौरतलब है कि इस शो ने अलग-अलग देशों में 30 से अधिक कई तरह के अवार्ड्स भी जीते हैं।

शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन दिसंबर में शुरू होने वाला है। शो के अगले सीजन का पहला ट्रेलर लांच कर दिया गया है। इस बार शो में केवल एक शार्क में बदलाव हुआ है, अश्निर ग्रोवर की जगह cardekho.com के सह-संस्थापक अमित जैन को शामिल किया गया है। यह कारों की जानकारी से सम्बंधित एक वर्चुअल कार डीलर टेक कंपनी है। cardekho.com एक यूनीकॉर्न है, जिसकी कुल वैल्यूएशन 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

कैसे नए उद्यमी जुड़े शो से?

यदि आप पहले से या किसी नए बिजनेस आइडिया से पैसे बना सकते हैं या निवेशकों को उसके मार्किट और निवेश करने के लिए सहमत कर सकते हैं तो आप इस शो में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सोनी लिव (SonyLiv) की अधिकारिक वेबसाइट Sharktank.SonyLiv.com पर रजिस्ट्रेशन सम्बंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।

पहले भारतीय सीजन में 62 हज़ार आवेदन आये थे लेकिन केवल 180 स्टार्टअप कंपनिया ही शार्क (निवेशक मंडल) के सामने अपने आईडिया को रख सकीं।

शार्क टैंक के शार्क और उनकी कुल संपत्ति

विनीता सिंह 'शुगर कॉस्मेटिक्स' (Sugar cosmetics) की सीईओ (CEO) तथा सह-संस्थापक हैं। इन्होने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढाई की है। एक इन्वेस्टमेंट बैंक से सालाना 1 करोड़ की नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत 2007 में Quetzal नाम की कंपनी से की लेकिन वह फेल हो गया।

इसके बाद, विनीता सिंह के शुगर कॉस्मेटिक्स शुरू किया और आज इनके मार्किट में 91 प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। उनके इस स्टार्टअप की नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपए है। शार्क टैंक के पहले सीजन में विनीता सिंह ने Blue Pine Industries, Heart up My Sleeves, Booz Scooters, Skippi Pops, NOCD जैसे आइडियाज में निवेश किया था।

पीयुष बंसल, लेंसकार्ट (Lenskart) के संस्थापक और सीईओ हैं। लेंस्कार्ट एक वैश्विक ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आईवियर रिटेल चेन कंपनी है, जिसमें टाटा और विप्रो ने भी निवेश किया हुआ है। साल 2018 से यह कंपनी लाभ में है। लेंसकार्ट के देश-दुनिया में लगभग 1100 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं और इस यूनिकॉर्न की नेटवर्थ 37,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शार्क टैंक के पहले सीजन में Easy Life, The Yarn Bazaar, PNT, Find Your Kicks India, Road Bounce, The State Plate, In A Can, LOKA, EventBeep, Farda, Ariro, Meatyour और We Stock जैसी कंपनियों पर पीयुष बंसल ने अपना भरोसा जताया।

नमिता थापर, Emcure Pharmaceuticals की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होने कोविड-19 के दौरान Unconditional Yourself With Namita Thapar नाम से एक टॉक शो भी चलाया। Emcure Pharmaceuticals की कुल नेटवर्थ 15000 करोड़ रुपए है। नमिता थापर ने Menstrupedia, Find Your Kicks India, We Stock, Beyond Water, Cocofit, skippy Pops, Farda, Altor, Annie, Bummer, Auli Lifestyle, और IN A CAN पर शार्क टैंक के पहले सीजन में अपना दांव लगाया था।

अनुपम मित्तल, Shaadi.com के फाउंडर और सीईओ (CEO) हैं। इनकी पढाई बोस्टन कॉलेज में हुई। इन्होने 1997 में पहले सगाई.कॉम बनाई जिसका नाम आगे चलकर शादी.कॉम हुआ। शादी.कॉम के सीईओ की नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए है। अनुपम मित्तल ने The Yarn Bazaar, Bamboo India, Revamp Moto, Heart up My Sleeves, Find Your Kicks India, Skippi Pops, Cocofit, Let's Try कंपनियों पर भरोसा जाहिर करते हुए शार्क टैंक के पहले सीजन में पैसे लगाए।

गजल अलघ, मामाअर्थ (mamaearth) कि सह-संस्थापक एवं सीईओ भी हैं। यह कंपनी स्किन केयर व बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट का निर्माण करती है। यह पहली ऐसी कम्पनी है तो अपने उत्पादों में Toxic Chemical का प्रयोग बिलकुल नहीं करती। mamaearth की कुल नेटवर्थ 7,500 करोड़ रुपए है। उन्होंने शार्क टैंक के पहले सीजन में किसी पर भी भरोसा नहीं जताया।

अमन गुप्ता, bOAt के सह-संस्थापक एवं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। bOAt कंपनी हैडफ़ोन और ऑडियो उपकरण बनाती है। मार्किट में उपलब्ध अन्य ब्रांडस के मुकाबले bOAt के उत्पादों की कीमत कम होने के साथ-साथ क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इसलिए ऑनलाइन मार्किट में इसकी मोनोपोली बन गयी है। bOAt की कुल नेटवर्थ 10,500 करोड रुपए है। Blue Pine Industries, Revamp Moto Beyond Snack, The Yarn Bazaar, Find Your Kicks India, Road Bounce, LOKA, EventBeep, Farda, Ariro, We Stock, Beyond Water स्टार्टअप में अमन गुप्ता ने विश्वास व्यक्त करते हुए शार्क टैंक शो में इनमें निवेश किया।

अशनीर ग्रोवर, BharatPe के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होने IIT Delhi और IIM Ahmedabad से अपनी पढाई की और छोटे एवं लघु दुकानदारों के लेन-देन के लिए BharatPe नाम की फिनटेक कंपनी बनाई। यह कंपनी दुकानदारों को छोटे ऋण भी उपलब्ध कराती है। हालाँकि, अब अशनीर ने इस कंपनी से अपना इस्तीफा दे दिया है। BharatPe की कुल संपत्ति 21,375 करोड़ रुपए है। शार्क टैंक के पहले सीजन में वे सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज के चलते बहुत चर्चा में रहे और उन्होंने Booz Scooters, Tagz Foods, Motion Breeze, Blue Pine Industries, The Yarn Bazaar, Bamboo India जैसे आइडियाज में निवेश किया।

