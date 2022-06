दानवीर भामाशाह: अकबर से युद्ध के लिए महाराणा प्रताप को अर्पित कर दी थी अपनी सब जमा-पूँजी

Features

oi-Vijay

मेवाड़, 28 जून 2022: राजस्थान की धरा अनेक वीर सपूतों की जननी है। यहां आज ही के दिन भामाशाह का जन्म हुआ था। भामाशाह वो नाम है, जो यहां आदर से लिया जाता है। उनके नाम से सरकारी योजनाएं चल रही हैं। और दानवीरों की बात आती है तो भी उनका नाम जुबां पर आ जाता है। वह सैकड़ों बरस पहले महाराणा प्रताप के समय जन्मे थे। कहा जाता है कि, भामाशाह ने प्रताप के लिए अपनी सारी जमा-पूंजी अर्पित कर दी थी।

bhamashah jayanti 2022: Who was Bhama Shah? How did he help Maharana Pratap against Mughals?, know the story of Bhama Shah and maharana pratap