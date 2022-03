जब Will Smith ने खुद उड़ाया था गंजेपन का मजाक, अब Viral हो रहा है पुराना वीडियो

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 31 मार्च: हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विल स्मिथ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। विल स्मिथ ने ऑस्कर 2022 में कॉमेडियन क्रिस रॉक को मंच पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। उस ऑस्कर अवार्ड फंक्शन में विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिला है। विल स्मिथ का क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। असल में विल स्मिथ की पत्नी के गंजेपन का कॉमेडियन क्रिस रॉक ने मजाक बनाया था, जिसके बाद विल ने क्रिस को थप्पड़ मारा। अब विल स्मिथ का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक शख्स के गंजेपन का मजाक बनाते हुए दिख रहे हैं।

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.

One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA