श्वेता तिवारी ने क्यों कहा- 'मेरी ब्रा की साइज भगवान ले रहे हैं' ? सलिल आचार्य ने बताया सच

नई दिल्ली, 28 जनवरी। टीवी के सेक्सी अभिनेत्रियों में से एक श्वेता तिवारी इन दिनों अपने एक बयान के कारण विवादों में हैं। उनके खिलाफ IPC की धारा 295(A) के तहत केस फाइल हुआ है। उन पर धर्म का अपमान और भगवान पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के मंच तक पर वो आलोचनाओं के कटघरे में है, हालांकि श्वेता की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन अब इस बारे में अहम टिप्पणी की है होस्ट सलिल आचार्य ने, जिनकी बातें ये बता रही हैं कि आखिर श्वेता के जिन शब्दों पर बवाल मचा है, आखिर वो उन्होंने क्यों कही थी?

Actress Shweta Tiwari made a controversial statement on God.. It happens in the press conference of #ShowStopper Webseries.. #ShwetaTiwari @rohitroy500 @DiganganaS #ControversialStatement #Trending #TrendingNow #ottplatform pic.twitter.com/EqmsibDoy4

English summary

Shweta Tiwari’s 'Bra ka size' comment has been ‘taken out of context’, says actor Salil Acharya. here is his statement. please have a look.