'कैटरीना की निजी तस्वीरों से छेड़छाड़ और दिल में शादी की ख्वाहिश', जानिए कौन है धमकी देने वाला यूपी का मनविंदर

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 25 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके हसबैंड विक्की कौशल उस वक्त मुश्किल में आ गए, जब एक्ट्रेस को एक सिरफिरे ने जान के मारने की धमकी दे डाली। ये खबर सुनते ही फैंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शख्स एक्ट्रेस का पीछा पिछले कुछ महीनों से कर रहा था। इतना ही नहीं, ये विक्की और कैटरीना को सोशल मीडिया पर भी परेशान कर रहा था। हालांकि, कपल को जान से मारने की धमकी देने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैटरीना को धमकी देने वाला ये शख्स एक्ट्रेस का ही फैन है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आइये जानते हैं कैटरीना-विक्की को जान से मारने की धमकी देने वाले इस आरोपी के बारे में...

English summary

The man who threatened to kill Katrina Kaif and Vicky Kaushal is a fan of the actress. But despite this, the accused wanted to kill the actress.