सरेआम सबके सामने शाहरुख ने सलमान से क्यों कहा-'बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझको' ?

मुंबई, 28 दिसंबर। शाहरुख और सलमान खान बॉलीवुड के दो ऐसे कलाकार हैं, जिनकी दोस्ती अक्सर लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन जाती है, हाल ही में जब शाहरुख के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए तो सलमान ही वो पहले इंसान थे, जो शाहरुख के घर पर उनसे मिलने पहुंचे थे और इस मुश्किल वक्त में वो पूरी तरह से किंग खान के साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन एक वक्त था जब ये दोनों खान एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे और ना ही इन्होंने सालों एक-दूसरे से बातचीत की थी।

When Shah Rukh Khan opened up about his fight with Salman Khan and said, ‘Kaafi charbi chadh gayi hai tujhe’. here is video, please have a look.