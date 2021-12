विनोद मेहरा और रेखा का था अफेयर, दोनों ने की थी शादी? 31 साल बाद एक्टर की पत्नी ने बताया सच

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 27 दिसंबर। बॉलीवुड की 'मिस्ट्री गर्ल' रेखा के जीवन के कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनके बारे में आज भी लोग जानने को बेकरार हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रतिभासंपन्न अभिनेत्रियों में से एक रेखा फिल्मी कैनवस पर जितनी बिंदास, बोल्ड और प्रतिभाशाली रहीं हैं उतनी ही उलझी और छिपी हुईं वो अपने निजी जीवन में दिखाई पड़ती हैं। सत्तर के दशक में रेखा और दिवंगत एक्टर विनोद मेहरा के इश्क के किस्सों से बॉलीवुड की गलियां गुलजार हुआ करती थीं।

English summary

Vinod Mehra and Rekha had an affair, both of them got married? After 31 years, Vinod Mehra's wife, Kiran speaks to ETimes on their love story and his past relationships.