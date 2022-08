'तुम देवरकोंड हो एनाकोंडा नहीं', विजय को भला-बुरा सुनाने वाले थिएटर मालिक से एक्टर ने की अब मुलाकात

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 28 अगस्त: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ''लाइगर'' को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं कर रही है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड पर विजय ने कहा था कि ''हमें कौन रोकेगा, हम देख लेंगे'' विजय देवरकोंडा के इस बयान को लेकर मुंबई में गेयटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर सिनेमा के कार्यकारी निदेशक मनोज देसाई ने अभिनेता की जमकर आलोचना की थी। इस विवाद के बाद विजय देवरकोंडा ने अब थिएटर मालिक मनोज देसाई से बात की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

#Liger :#VijayDeverakonda met Mumbai Exhibitor #ManojDesai and expressed regret about his recent comments about the Boycott/OTT Issues (which are allegedly taken out of context). He will be promoting Liger in Dubai tomorrow at #AsiaCup (Courtesy - Filmi Fever) pic.twitter.com/Xa78C1lBEf