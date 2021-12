Entertainment

मुंबई, 17 दिसंबर। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्‍की कौशल शादी के बंधन में बंधकर रियल लाइफ में कपल बन चुके हैं । शादी के बाद विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हाथों में हाथ डाले हर जगह नजर आ रहे हैं। कैटरीना की मांग में विक्‍की के नाम का सिंदूर और हाथों में लाल चूड़ा देखकर हर कोई उन पर प्‍यार बरसा रहा है। विक्की-कैटरीना की केमिस्ट्री में गजब कि न्‍यूली मैरिड रोमांस वाइब नजर आ रहा है। कुछ फैंस निराश हैं कि इतनी सुंदर दिखने वाली विक्की-कैटरीना की जोड़ी ने अभी तक साथ काम नहीं किया है। अब उनके फैंस दोनों को एक साथ स्‍क्रीन पर भी देखने के लिए बेताब हैं। फैंस की ये तमन्‍ना जल्‍द पूरी होने वाली हैं दोनों जल्‍द ही स्‍क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं।

Vicky Kaushal-Katrina Kaif will be seen on screen soon, will work together for the first time