'मुझे लगा न्यूड हैं उर्फी जावेद': मॉडल ने पहने ऐसे कपड़े, Video देख यूजर्स का चकरा गया सिर

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 18 फरवरी: उर्फी जावेद को बिग बॉस के बाद जमकर प्रसिद्दि मिली । इसके बाद से उर्फी जावेद लगागार सुर्खियों में बने रहने के लिए अपने बोल्‍ड ड्रेस अवतार को एक जरिया बना लिया है। आए दिन ट्रोल होने के बावजूद उर्फी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता बल्कि वो अगली बार उससे अधिक लिमिट क्रास कर बोल्‍ड ड्रेस पहनकर सबसे हैरान कर देती हैं । उर्फी जावेद ने अब ऐसी ड्रेस पहनी कि जिसे देखकर यूजर का सिर ही चकरा गया उसे लगा कि र्फी जावेद न्‍यूड हैं।

English summary

Urfi Javed now wore such a dress that the user said - at first sight it seemed that nothing was worn at all