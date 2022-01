फिल्मेमकर राम गोपाल वर्मा पर भड़कीं उर्फी जावेद, कहा-'धनुष, ऐश्वर्या और शादी पर बकवास करने वाले वो हैं कौन?'

Entertainment

मुंबई, 21 जनवरी। 'बिग बॉस ओटीटी' फेम उर्फी जावेद हमेशा अपने अतरंगी कपड़ों के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। यहीं नहीं वो अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण भी सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामले में उर्फी ने उस व्यक्ति पर निशाना साधा है, जो खुद हर किसी पर वार करते रहते हैं। जी हां आपने सही समझा कि यहां बात हो रही है फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा की, जो कि अक्सर अपने ट्वीट के कारण लोगों के निशाने पर आ जाते हैं।

Urfi Javed angry on Ram Gopal Varma said why he commented on Dhanush-Aishwarya's divorce? .here is her video, please have a look.