आखिर मां बनने से क्यों कतराती हैं टीवी की ये मशहूर अभिनेत्रियां? बताई फैमिली प्लानिंग से जुड़ी सच्चाई

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जुलाई: आजकल टीवी इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री... कहीं ना कहीं से एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की न्यूज आ ही जाती है। सेलेब्स अपने फैंस को खुशखबरी देकर एक्साइटेड कर देते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे भी हैं, जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन वे फैमिली प्लानिंग के बारे में दूर-दूर तक कुछ सोच नहीं रहे हैं। हालांकि, फैंस को तो हमेशा ही गुड न्यूज का इंतजार रहता है। ऐसे में आखिर ऐसा क्या है, जो ये सितारे शादी को इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं?

English summary

There are many TV stars, whose marriage has passed a lot of time, but right now, these celebs are not interested in family planning.