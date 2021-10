Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 7 अक्‍टूबर। आशिकी, इश्कबाज़ जैसे शो में नजर आ चुकी एक्‍ट्रेस क्रिसन बैरेटो ने इंडियन एयरलाइंस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें नजर आ रहा है कि एक्‍ट्रेस क्रिसन बैरेटो जो कि अपने छोटे से पेट डॉग को बैग में लेकर यात्रा कर रही हैं। यात्रा के दौरान एक्‍ट्रेस के साथ स्‍टॉफ ने कैसा व्‍यवहार किया इसका खुलासा किया है।

As informed by our Cabin Crew, you had taken out the pet from bag which is in violation of rules. As per rules, the pet is to be carried in soft ventilated bag which is not open. Our BLR team was only following the laid down SOP in the matter.