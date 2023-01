Tunisha Sharma Row: तुनीषा का बॉयफ्रेंड कौन?... मिस्ट्री मैन के साथ वायरल हुआ Old Video, उलझा केस

शीजान खान की बहनों ने तुनीषा की मौत के लिए उसकी मां को ही दोषी करार दिया है। उनका कहना है कि शीजान पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं।

Entertainment

oi-Ankur Sharma

Tunisha Sharma suicide case : टीवी अभिनेत्री तुनीषा शर्मा की मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीबाबा फेम इस बीस साल की खूबसूरत अभिनेत्री ने इतनी कम उम्र में क्या-क्या देख लिया था, जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। अभिनेत्री की मां ने उसकी मौत के पीछे शो के कोस्टोर शीजान खान को दोषी बताया है , उन्होंने उस पर तुनीषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद शीजान पुलिस कस्टडी में हैं। आपको बता दें कि शीजान और तुनिषा का अफेयर चल रहा था और वो तुनिषा की मौत के 15 दिन पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था। जिसके बाद तुनीषा अवसाद में थीं, ऐसा कहना तुनीषा की मां वनिता शर्मा का है।

Kangana Ranaut की Emergency में Atal Bihari Vajpayee की भूमिका में Shreyas Talpade | वनइंडिया हिंदी

English summary

A new twist is coming from Tunisha Sharma case. Tunisha Sharma is seen with her special friend Gaurav Bhagat. In viral video, both are seen very close.