Tom Cruise का हेले एटवेल संग हुआ ब्रेकअप, इन हसीनाओं के साथ रह चुका है अफेयर

oi-Kusum Bhatt

वॉशिंगटन, 17 जून: हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज इन दिनों अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, खबरें आ रहीं हैं कि एक्टर और उनकी 'मिशन इम्पॉसिबल 7' की को-स्टार हेले एटवेल का ब्रेकअप हो गया है। साल 2020 से एक-दूसरे को डेट कर रहे टॉम और हेले ने शांति से अलग होने का फैसला लिया है। हेले पहली लड़की नहीं हैं, जो टॉम की जिंदगी में आई हों, इससे पहले भी एक से बढ़कर एक हसीनाओं के साथ टॉम क्रूज का अफेयर रह चुका है।

English summary

Tom Cruise and his Mission Impossible 7 co-star Hayley Atwell’s breakup is in the news. Even before Hayley Atwell, Tom Cruise had affairs with other actresses.