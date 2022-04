The Kashmir Files का ट्विंकल खन्ना ने उड़ाया मजाक, जानिए क्या कहा?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 अप्रैल। तमाम आलोचनाओं और विवादों के बाद भी फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files ने बॉक्सऑफिस पर इतिहास रच दिया है। लो बजट की इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ की ज्यादा की कमाई कर ली है तो वहीं कुछ लोगों को ये फिल्म बीजेपी की प्रोपोगंडा लगी है। वैसे तो इस फिल्म पर बॉलीवुड का एक संभ्रात वर्ग भी प्रतिक्रिया देने से बचता दिखा है तो वहीं अब इस फिल्म मजाक बॉलीवुड अभिनेत्री और मशहूर एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विकंल खन्ना ने उड़ाया है।

English summary

Twinkle Khanna Takes A Jibe At The Kashmir Files As She Wants To Make A ‘Nail File’ . she told that it’s better than putting the final nail into the communal coffin.