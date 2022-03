The Kashmir Files: बॉलीवुड की चुप्पी पर भड़कीं कंगना, कहा-'Bullydawood और उनके चमचे सदमे में हैं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 14 मार्च। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करने वाली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' को ऑडियंस और क्रिटिक्स ने जबरदस्त रूप से सराहा है। आज तक किसी ने भी कश्मीर में हुई उस क्रूरता के बारे में ना तो सच बयां किया था और ना ही नफरत की भेंट चढ़े कश्मीरी पंडितों के दर्द को लोगों से बयां किया था। आम लोगों ने भी इस फिल्म के लिए जहां विवेक अग्निहोत्री और पूरी टीम को धन्यवाद बोला है वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने इस गंभीर मुद्दे पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं।

English summary

Kangana Ranaut criticises Bollywood's 'pin drop silence' on The Kashmir Files. Bollywood bullies and their cronies are in shock says Kangana Ranaut. here is her tweet. please have a look.