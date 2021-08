The Kapil Sharma Show: सुमोना ने लगाया अफवाहों पर विराम, Video शेयर करके कहा- 'सिर्फ 3 दिन बाकी'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 अगस्त। आखिरकार सस्पेंस से उठा पर्दा और लोगों का इंतजार हुआ खत्म। जी हां, 'द कपिल शर्मा' शो से आपकी चहेती सुमोना चक्रवर्ती कहीं नहीं गई हैं। सुमोना चक्रवर्ती ने वीडियो और तस्वीरें शेयर करके सारी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। सुमोना ने अपने इंस्ट्राग्राम अकाउंट से अपनी वैनिटी वैन की एक तस्वीर और 'द कपिल शर्मा' शो के प्रोमो का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दर्शकों से कहती फिर रही हैं कि अब शो में सिर्फ तीन दिन बाकी है। वीडियो में हर बार की तरह सुमोना काफी आकर्षक नजर आ रही हैं।

English summary

Wait is over, Sumona Chakravarti is back in The Kapil Sharma Show, shares Video, says-Only 3 days More. here is video, please have a look.