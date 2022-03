थप्पड़ मारने के बाद Will Smith को गंवाना पड़ेगा ऑस्कर अवार्ड? एकेडमी ने तोड़ी चुप्पी

Entertainment

oi-Love Gaur

लॉस एंजेलिस, 28 मार्च: 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2022 का स्टेज रविवार को उस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में छा गया, जब इवेंट के दौरान ही मशहूर हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने स्टेज पर शो के होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब जब इस मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया तो इस पर द एकेडमी (The Academy) ने चुप्पी तोड़ते हुए अपना रिएक्शन दिया है।

ऑस्कर के मंच पर Will Smith ने पहले जड़ा जोरदार थप्पड़, फिर माफी मांगते हुए बोले-'प्यार पागल बना देता है'

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.